Буйство стихии, которое обрушилось на Петербург и Ленобласть 11 июля, не был способен рассчитать ни один суперкомпьютер.
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Буйство стихии, которое обрушилось на Петербург и Ленобласть 11 июля, не был способен рассчитать ни один суперкомпьютер.