ISW: Вторжение в Россию стало грандиозной ошибкой Сырского

Константин Ольшанский 16 августа 2024 г., 12:59 Для российского командования в приоритете Покровское, Часов-Ярское и Торецкое направления Александр Сырский не добился желаемого военного эффекта вторжением в Курскую область.
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