Корабль "Союз МС-29" успешно состыковался с МКС

Космический корабль "Союз МС-29" с космонавтами "Роскосмоса" Петром Дубровым и Анной Кикиной, а также астронавтом НАСА Анилом Меноном пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".
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