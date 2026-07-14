Корабль "Союз МС-29" успешно состыковался с МКС

Космический корабль "Союз МС-29" с космонавтами "Роскосмоса" Петром Дубровым и Анной Кикиной, а также астронавтом НАСА Анилом Меноном пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".