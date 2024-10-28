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Кейн о том, что Мбаппе не приехал на церемонию «Золотого мяча»: «Нужно спросить у него, почему он не здесь. Для меня это честь»

Нападающие «Баварии» и «Реала» разделили трофей Герда Мюллера – приз лучшему бомбардиру сезона от France Football.

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