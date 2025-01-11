Центробанк Китая жестко отреагировал на рекордное снижение доходности госбумаг

Финансовые власти КНР приостанавливают покупки гособлигацийpiqsels.com читайте на monocle.ruФинансовые власти КНР приостанавливают покупки гособлигацийНародный банк Китая (РВОС), китайский центробанк, заявил о приостановке покупок гособлигаций.
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