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Центробанк Китая жестко отреагировал на рекордное снижение доходности госбумаг

Центробанк Китая жестко отреагировал на рекордное снижение доходности госбумаг

Финансовые власти КНР приостанавливают покупки гособлигацийpiqsels.com читайте на monocle.ruФинансовые власти КНР приостанавливают покупки гособлигацийНародный банк Китая (РВОС), китайский центробанк, заявил о приостановке покупок гособлигаций.

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