Анна Хрипченко: Укажите в резюме достижения с цифрами

Анна Хрипченко из Президентской академии отметила важность указания конкретных достижений в резюме. Подчеркнута значимость численных данных, позволяющих работодателям оценить эффективность кандидата и его потенциал для бизнеса.
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