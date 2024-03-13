Певица Рита Дакота призналась, что дружит с экс-возлюбленной мужа Белогая

Певица Рита Дакота сравнила себя с экс-возлюбленной мужа клипмейкера Федора Белогая. Звезда откровенно призналась в личном блоге, что завидовала внешности модели, поэтому часто заходила на ее страницу в соцсетях, пытаясь найти изъяны на снимках.