Певица Рита Дакота призналась, что дружит с экс-возлюбленной мужа Белогая

Певица Рита Дакота сравнила себя с экс-возлюбленной мужа клипмейкера Федора Белогая. Звезда откровенно призналась в личном блоге, что завидовала внешности модели, поэтому часто заходила на ее страницу в соцсетях, пытаясь найти изъяны на снимках.
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