Развод ради квартиры и три свадьбы на одну дату: звездные пары, которые снова вместе

У Владимира Кузьмина и Екатерины Трофимовой есть своя дата — 29 сентября. В этот день они впервые стали мужем и женой в 2001-м, в этот же день обвенчались в 2013-м и снова расписались в 2020-м, уже после развода.
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