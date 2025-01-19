Анастасия Волочкова в компании молодого танцора вернулась в Россию эконом-классом

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что 25-й отпуск на Мальдивах подошел к своему завершению. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена вместе со своим молодимым спутником в салоне самолета.
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