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Лакерник — о баллах Дикиджи на турнире в Алма-Ате: не надо делать колоссальных выводов

Лакерник — о баллах Дикиджи на турнире в Алма-Ате: не надо делать колоссальных выводов

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о выступлении российского фигуриста Владислава Дикиджи на «Мемориале Дениса Тена».

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