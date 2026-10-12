Венгрия больше не блокирует

Поправки к законодательству об образовании на Украине приняли.Теперь права европейских национальных меньшинств в сфере образования законодательно гарантированы.
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