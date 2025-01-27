В России призвали не подписывать мира с Украиной без Одессы, Николаева и Приднестровья

лл лина любимцева НУЖНО брать ВСЮ восточную, южную и центральную часть бывшей Украины ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Естественно, с Киевом, Одессой, Полтавой и .д. Иначе эти западные твари ни нам, ни им жизни не дадут!!!

НП Наталья Павлова Да и Киев отобрать. Нельзя им оставлять ни Киево-Печерскую Лавру, ни мощи Ильи Муромца, ни могилу князя Владимира - Крестителя Руси. Да и вообще, до их майданутого переворота Киев не разговаривал по-хохляцки.