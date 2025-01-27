На переговорах между Россией и США должны быть обсуждены темы будущего Одесской, Николаевской областей и Приднестровья.
В России призвали не подписывать мира с Украиной без Одессы, Николаева и Приднестровья
Комментарии
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лл
лина любимцева
НУЖНО брать ВСЮ восточную, южную и центральную часть бывшей Украины ПО ЖИТОМИРСКУЮ и ВИННИЦКУЮ ОБЛАСТИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Естественно, с Киевом, Одессой, Полтавой и .д. Иначе эти западные твари ни нам, ни им жизни не дадут!!!
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13 час.
НП
Наталья Павлова
Да и Киев отобрать. Нельзя им оставлять ни Киево-Печерскую Лавру, ни мощи Ильи Муромца, ни могилу князя Владимира - Крестителя Руси. Да и вообще, до их майданутого переворота Киев не разговаривал по-хохляцки.
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11 час.
И
Игорь
Оставить только западные области, там нациков поляки бегом на ноль помножат.
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2 час.
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