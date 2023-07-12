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Вологодская область, река Сямжена и село Сямжа

Вологодская область, река Сямжена и село Сямжа

небольшая таежная речка Сямжена берет свое начало в одном из многочисленных вологодских болот, и впадает в реку Кубена речка извилистая, быстрая и весьма прохладная на своем пути к Кубене, Сямжена протекает сквозь один из районных центров Вологодской области - село Сямжа, расположенное на трассе М8 Сямжа - хоть и является районным центром, имеет совсем небольшую историю образовано оно было путем слияния нескольких деревень в 1935 году а в 1953 году - стало районным центром а еще - в селе очень много подвесных деревянных мостов через Сямжену)  .

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