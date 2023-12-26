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Добрый Мир

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Лукашенко обозвал Борреля дураком и дал последний шанс Зеленскому 

Лукашенко обозвал Борреля дураком и дал последний шанс Зеленскому 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «дурью» слова представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля о том, что «Россия нападет на НАТО».

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