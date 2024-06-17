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Новости экономики России

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Новые санкции должны увеличить спрос на китайский юань

В связи с введением ограничительных мер США в отношение Московской биржи и НКЦ, ЦБ РФ выпустил новый порядок формирования официальных курсов доллара и евро, которые теперь регулятор будет определять на основе данных о внебиржевых торгах и банковской отчетности.

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