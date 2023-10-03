Мощности нового производства рассчитаны на изготовление 16 комплектов в год

Корпорация «Силовые машины» изготовила первую лопатку для газовой турбины ГТЭ-65. Специалисты компании отработали весь цикл технологии производства, сообщает пресс-служба компании.
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