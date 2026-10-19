Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий возвращение двум российским городам — Волгограду и Санкт-Петербургу — их исторических названий Сталинград и Ленинград, которые они носили в период Великой Отечественной войны и получили звание «город-герой».