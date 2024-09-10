Зачем раскладывать по углам лавровый лист: 10 хитростей, чтобы в доме были чистота и порядок

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Квартира, дом, дача

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Несмотря на то, что специалисты советуют уделять уборке по 20-30 минут в день, чтобы не накапливалось много бытовых дел, все равно, когда наступают выходные, приходится тратить много времени на наведение порядка.

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