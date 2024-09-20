Будущее рядом: нейросети научились предсказывать преступления

Ученые из Южнокорейского научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (ETRI) создали модель искусственного интеллекта (ИИ), которая способна предсказывать преступления с точностью больше 82%.
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