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Царьград

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NASA запустит телескоп за $4 млрд для изучения Вселенной

NASA запустит телескоп за $4 млрд для изучения Вселенной

Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» почти готов к запуску 30 августа. Проект стоимостью $4 млрд от NASA будет изучать тёмную материю, экзопланеты и Вселенную с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.

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