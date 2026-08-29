NASA запустит телескоп за $4 млрд для изучения Вселенной

Космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» почти готов к запуску 30 августа. Проект стоимостью $4 млрд от NASA будет изучать тёмную материю, экзопланеты и Вселенную с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy.
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