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Зарплаты в России начали расти в 2,4 раза быстрее на фоне рекордно низкой безработицы

Зарплаты в России начали расти в 2,4 раза быстрее на фоне рекордно низкой безработицы

Рост реальных зарплат ускорился с 2,9% до 6,9% в год из-за дефицита работников Работодателям в России стало сложнее искать сотрудников, что поспособствовало их затратам и увеличению зарплат.

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