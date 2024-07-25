Три БПЛА «Герань-2», по версии украинских военных, залетели в Румынию ВС РФ в ночь на 25 июля провели очередную атаку на военные объекты в глубоком тылу противника посредством ударных дронов.
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Три БПЛА «Герань-2», по версии украинских военных, залетели в Румынию ВС РФ в ночь на 25 июля провели очередную атаку на военные объекты в глубоком тылу противника посредством ударных дронов.
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