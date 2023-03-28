Трамп подтвердил свою готовность урегулировать конфликт на Украине с Путиным и Зеленским

Украинский конфликт необходимо закончить в ближайшее время. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, повторив свой тезис о способности урегулировать ситуацию за 24 часа.
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