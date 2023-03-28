Политика Сегодня

1 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анфиса Иванова
    Предаст ! Уже показал себя в свое президентство - никак ему верить нельзя, и дела с ним вести себе дороже...Трамп подтвердил ...
  • Людмила Белозерцева
    Эта гадина еще когда шахтеры провели показательную забастовку в Москве, удивлялась, что им не на что кормить семьи и ...В Иркутске запрет...
  • Наташа Устинова
    Не  стоит с ним разговаривать ни о чем. ПредастьТрамп подтвердил ...

Трамп подтвердил свою готовность урегулировать конфликт на Украине с Путиным и Зеленским

Трамп подтвердил свою готовность урегулировать конфликт на Украине с Путиным и Зеленским

Украинский конфликт необходимо закончить в ближайшее время. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, повторив свой тезис о способности урегулировать ситуацию за 24 часа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх