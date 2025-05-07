Журналист The Athletic: у "Вашингтона" наименьшие шансы на победу в Кубке Стэнли

Журналист американского издания The Athletic Джеймс Миртл назвал шансы "Вашингтон Кэпиталз", за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, наименьшими среди оставшихся команд на победу в Кубке Стэнли.
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