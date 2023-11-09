Рамасвами назвал Зеленского нацистом и «комедиантом в карго-брюках»

Американский политик Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, назвал украинского лидера Владимира Зеленского нацистом и «комедиантом в карго-брюках».
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