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Рамасвами назвал Зеленского нацистом и «комедиантом в карго-брюках»

Рамасвами назвал Зеленского нацистом и «комедиантом в карго-брюках»

Американский политик Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии, назвал украинского лидера Владимира Зеленского нацистом и «комедиантом в карго-брюках».

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