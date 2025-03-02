Верховный лидер Ирана Хаменеи напомнил Владимиру Зеленскому о ненадежности США

Али Хаменеи на украинском языке напомнил Владимиру Зеленскому про ненадежность США.После перепалки Зеленского и Трампа в Вашингтоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи обратился к Владимиру Зеленскому с предупреждением.
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