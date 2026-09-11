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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «В этом году мне, Леклеру и Пиастри приходится труднее, чем нашим напарникам. Очевидно, что дело в новых болидах»

Пилот « Мерседеса » считает, на его результаты в сезоне-2026 могли повлиять требования новых болидов к пилотажу.

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