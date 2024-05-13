Юнармейцы из Алексеевского посадили деревья в память о павших в ходе СВО бойцах

В городе Мытищи на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла акция, в которой приняли участие юнармейцы школы №1539, участники военно-патриотического клуба «Сутягинец» вместе с офицером-воспитателем кадетского класса Виталием Симоновым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии