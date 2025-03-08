«Прошу прощения»: Манижа извинилась за слухи о беременности

Манижа опровергла слухи о беременности Звезда ввела в заблуждение поклонников МАНИЖА ФОТО: СОЦСЕТИ Накануне певица Манижа опубликовала в личном блоге неоднозначный снимок, заставивший многих решить, что она ждет второго ребенка.
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