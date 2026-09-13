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Татар-информ

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Прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой вражеских БПЛА на Нижнекамск

Прокуратура открыла горячую линию в связи с атакой вражеских БПЛА на Нижнекамск

Прокуратура Татарстана открыла горячую линию в связи с атакой вражеских беспилотников на Нижнекамск. Граждане могут обратиться в надзорное ведомство по телефонам: 8(8555)-470-303, 8(843) 291-18-81.

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