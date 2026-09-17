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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хавбек «Овьедо» Илич хочет зарабатывать 1 млн евро в год в «Рубине». С игроком обсуждают контракт по схеме «2+1» (Sport24)

27-летний атакующий полузащитник Лука Илич может перейти в « Рубин ». Казанский клуб обсуждает с сербским футболист контракт по схеме «2+1», сообщает Sport24.

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