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В Петербурге назвали среднюю зарплату учителя: от 35 до 68 тысяч

В Петербурге назвали среднюю зарплату учителя: от 35 до 68 тысяч

Специалисты поделились с жителями Санкт-Петербурга информацией о доходах преподавателей учебных заведений города в новом учебном году.

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Комментарии
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Ed
Если это правда, в чем ну очень сомневаюсь, то это зарплата за счет грабежа преподавателей по всей остальной стране. Вот 2-х дневной свежести данные -  в Крыму, допустим в автотехникуме, как и в других средних специальных заведениях, зарплата 16 т грязными. Ассистент кафедры та же сумма. Идет тотальное уничтожение и преподавателей (потомство при таких доходах недоступно) и умелых рук страны, ее технической базы.
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12 час.
E
Ed
Желание спросить этих поздравителей - вы что совсем охренели?
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12 час.

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