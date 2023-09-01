В Петербурге назвали среднюю зарплату учителя: от 35 до 68 тысяч

Ed

Если это правда, в чем ну очень сомневаюсь, то это зарплата за счет грабежа преподавателей по всей остальной стране. Вот 2-х дневной свежести данные - в Крыму, допустим в автотехникуме, как и в других средних специальных заведениях, зарплата 16 т грязными. Ассистент кафедры та же сумма. Идет тотальное уничтожение и преподавателей (потомство при таких доходах недоступно) и умелых рук страны, ее технической базы.