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Форвард «Сочи» Сарвели: «Не думаю, что будем играть в «автобус». При Бердыеве будет намного лучше»

Владислав Сарвели поделился ожиданиями от работы с главным тренером «Сочи» Курбаном Бердыевым. – Ты говоришь, что тебе нравятся тренировки при Бердыеве.

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