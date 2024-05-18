Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины и посягательства на жизни еще двоих жителей города Норильска

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакассия возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Норильска, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, включая малолетнего ребенка, совершенных из хулиганских побуждений (ч.