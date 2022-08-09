Российский дипломат сравнил действия властей Николаева с методами «гестапо»

Министерство иностранных дел РФ во вторник, 9 августа, опубликовало на своем сайте выступление заместителя Постпреда России Максима Буякевичана специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, в котором он заявил, что киевские власти в Николаеве используют методы «гестапо», – сообщается на сайте МИД России В ходе выступления на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ 28 июля, Буякевич, в частности, говорит: «В этом зале ряд стран продолжают огульно обвинять Россию в мифических «фильтрационных лагерях» и «терроризировании» населения на освобождённых территориях.