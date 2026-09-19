Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Четыре клуба обратились в ЭСК. «Зенит» просит рассмотреть два эпизода в игре с «Локомотивом»

Четыре клуба обратились в ЭСК. «Зенит» просит рассмотреть два эпизода в игре с «Локомотивом»

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1): неназначенный пенальти на 3-й минуте игры и засчитанный гол железнодорожников на 18-й минуте, сообщаетsport-express.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым