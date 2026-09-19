Четыре клуба обратились в ЭСК. «Зенит» просит рассмотреть два эпизода в игре с «Локомотивом»

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1): неназначенный пенальти на 3-й минуте игры и засчитанный гол железнодорожников на 18-й минуте, сообщаетsport-express.
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