Четыре клуба обратились в ЭСК. «Зенит» просит рассмотреть два эпизода в игре с «Локомотивом»

«Зенит» обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть два эпизода матча 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1): неназначенный пенальти на 3-й минуте игры и засчитанный гол железнодорожников на 18-й минуте, сообщаетsport-express.