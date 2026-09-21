ЦИК: «Справедливая Россия» проходит в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» преодолела необходимый 5-процентный барьер для прохода в Госдуму по итогам обработки 96,91% протоколов, сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.
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