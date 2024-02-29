Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    В конституции США много дури написано, но "рулят" именно они, а не царствующая персона Англии😜Песков заявил, чт...
  • влад врона
    "МИ-6, под контролем США." - 😀😅🤣😂 - всё до наоборот!!! В конституции сША прописано, что президента сША наделяет п...Песков заявил, чт...
  • Svetlana Kuzmina
    Остин хочет воевать с Россией? Хочу напомнить Остину, что Россия имеет такое вооружение, хорошего конца для ЕС и США ...Шеф Пентагона Ост...

Собянин: Новые инвестпроекты дадут Москве еще 1,9 тыс рабочих мест

Еще пять проектов по созданию мест приложения труда получили одобрение. Это строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), образовательного комплекса (школы с детским садом), детского сада и торгового центра в поселении Марушкинское (ТиНАО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх