Пленный: командир роты ВСУ застрелил бойца за отказ идти на позицию

В Харьковской области в одной из рот 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ произошла перестрелка между военнослужащими после убийства командиром бойца, отказавшегося идти на позицию, рассказал ТАСС оказавшийся в плену украинский боец Александр Кузнецов.
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