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Русская весна

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Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»

Глава Госдепа США выдвинул ультиматум Кубе, обозвав её «базой вражеских сил»

Госсекретарь США выступил с заявлением по случаю пятой годовщины протестов на Кубе, призвав власти страны освободить лиц, осуждённых за участие в акциях 11 июля 2021 года, и провести политические и экономические реформы.

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