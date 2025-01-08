В Пулково днем в среду задерживаются 13 рейсов

В санкт-петербургском аэропорту Пулково задерживают 13 рейсов. По состоянию на 11:20 вынуждены ожидать своих самолетов пассажиры рейса до Москвы от компании «Аэрофлот», а также те люди, которые планировали приземлиться в Баку, Калининграде и Сочи, долететь до данных городов должны самолеты «Ютэйр» и два самолета «Аэрофлота» соответственно.