Соглашение о прекращении ударов по энергетикеРоссия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщает Кремль.
Соглашение о прекращении ударов по энергетике
Комментарии
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ШКИПЕР
« Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме... » А что Россия воюет с США ? Нарик клал на эти согласования большой и толстый , атаковав через пару часов ,после этих согласований ГИС в Кропоткин. Да и до сих пор бьёт но НПЗ. ГРС и пр. объекты РФ. А мы гордо соблюдаем обязательства.
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