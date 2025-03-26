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Соглашение о прекращении ударов по энергетике

Соглашение о прекращении ударов по энергетике

Соглашение о прекращении ударов по энергетикеРоссия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщает Кремль.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме... »  А что Россия воюет с США ? Нарик клал на эти согласования большой и толстый , атаковав через пару часов ,после этих согласований ГИС в Кропоткин. Да и до сих пор бьёт но НПЗ. ГРС и пр. объекты РФ. А мы гордо соблюдаем обязательства.
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