Соглашение о прекращении ударов по энергетике

ШКИПЕР

« Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме... » А что Россия воюет с США ? Нарик клал на эти согласования большой и толстый , атаковав через пару часов ,после этих согласований ГИС в Кропоткин. Да и до сих пор бьёт но НПЗ. ГРС и пр. объекты РФ. А мы гордо соблюдаем обязательства.