Молодых специалистов с дипломами, но без опыта хотят нанимать по квоте

В Госдуме предложили ввести квоты для трудоустройства молодежи, сообщает «Парламентская газета». Законопроект, представленный зампредом Комитета по регламенту Андреем Кузнецовым, предполагает, что компании с численностью более ста человек будут обязаны выделять 1% вакансий для выпускников образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет без опыта работы.
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