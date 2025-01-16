Молодых специалистов с дипломами, но без опыта хотят нанимать по квоте

В Госдуме предложили ввести квоты для трудоустройства молодежи, сообщает «Парламентская газета». Законопроект, представленный зампредом Комитета по регламенту Андреем Кузнецовым, предполагает, что компании с численностью более ста человек будут обязаны выделять 1% вакансий для выпускников образовательных учреждений в возрасте от 18 до 25 лет без опыта работы.