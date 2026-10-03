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Глава Минфина США сравнил руководителей ИИ-компаний с Ганнибалом Лектером

Глава Минфина США сравнил руководителей ИИ-компаний с Ганнибалом Лектером

www.globallookpress.com/Andrew Thomas Глава Минфина США Скотт Бессент 3 октября сравнил руководителей компаний, разрабатывающих искусственный интеллект (ИИ), с Ганнибалом Лектером – серийным убийцей из романа Томаса Харриса "Молчание ягнят".

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