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Царьград

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В Самарской области тепло подали в 56% жилых домов и 77% школ

В Самарской области тепло подали в 56% жилых домов и 77% школ

К 9 октября 2026 года отопительный сезон охватил 36 муниципальных образований Самарской области, где запущена 1661 котельная, а тепло поступило в 11 625 многоквартирных домов, 1867 школ и детских садов и 1899 учреждений соцсферы, культуры и здравоохранения.

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