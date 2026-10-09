В Самарской области тепло подали в 56% жилых домов и 77% школ

К 9 октября 2026 года отопительный сезон охватил 36 муниципальных образований Самарской области, где запущена 1661 котельная, а тепло поступило в 11 625 многоквартирных домов, 1867 школ и детских садов и 1899 учреждений соцсферы, культуры и здравоохранения.