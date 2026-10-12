На Кубани аварии в ЖКХ устраняют на 28,5% быстрее

В 2026 году к краевому проекту «Бережливый регион» подключилась 21 ресурсоснабжающая организация, что позволило сократить среднее время аварийно-восстановительных работ на 28,5% и их трудоёмкость на 27,4%.
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