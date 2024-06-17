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  • Василий Блохин
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Столтенберг: в 2024 году военные расходы стран НАТО вырастут на 18%

Столтенберг: в 2024 году военные расходы стран НАТО вырастут на 18%

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что общие военные расходы Североатлантического альянса в 2024 году вырастут на 18%, а 23 из 32 стран блока довели свои военные расходы до 2% валового внутреннего продукта (ВВП).

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