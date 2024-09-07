Меркурис: наступление российской армии привело к кадровой чехарде в Киеве

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykhaylo Palinchak Британский эксперт Александр Меркурис прокомментировал последствия в Киеве, которые были вызваны успехами российских военных в зоне спецоперации.
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