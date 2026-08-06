SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

«Спартак» с «быками» сыграет по трендам, «Зенит» сокрушит новичка, а «Ростов» — напряжет ЦСКА. Экспресс на РПЛ

«Спартак» с «быками» сыграет по трендам, «Зенит» сокрушит новичка, а «Ростов» — напряжет ЦСКА. Экспресс на РПЛ

Изучаем третий тур!Третий тур российской Премьер-лиги врывается в наши дома: действующий чемпион «Зенит» устроит экзамен новичку РПЛ, ЦСКА примет «Ростов», а «Спартак» устроит бойню с «Краснодаром» в главном матче выходных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии