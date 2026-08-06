Изучаем третий тур!Третий тур российской Премьер-лиги врывается в наши дома: действующий чемпион «Зенит» устроит экзамен новичку РПЛ, ЦСКА примет «Ростов», а «Спартак» устроит бойню с «Краснодаром» в главном матче выходных.
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