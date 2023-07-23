Отношения улучшаются

Кошмар Эрдоган впечатлился бомбардировкой черноморских портов Украины. Потому и потянуло его на дружбу с Россией. Да и от прекращения зерновой сделки он ничего не теряет, опять же при условии дружбы с Россией.

А Анатолий Похоже на правду, то что в статье рассказано. Путин заставил Эрдогана согласиться на закрытие зерновой сделки. И дал ему возможность сохранить видимость лояльности к Западу, выпустив бандеровцев из Турции, дав добро на вступление Швеции в НАТО и даже на убийство протурецких бойцов в Итлибе. Ну , так кто кем вертит?