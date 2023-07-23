Эрдоган высказался об отношениях с Россией.1. По его мнению, отношения между Россией и Турцией сейчас не ухудшаются, а наоборот, улучшаются.
Отношения улучшаются
Комментарии
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Кошмар
Эрдоган впечатлился бомбардировкой черноморских портов Украины. Потому и потянуло его на дружбу с Россией. Да и от прекращения зерновой сделки он ничего не теряет, опять же при условии дружбы с Россией.
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16 час.
А
Анатолий
Похоже на правду, то что в статье рассказано. Путин заставил Эрдогана согласиться на закрытие зерновой сделки. И дал ему возможность сохранить видимость лояльности к Западу, выпустив бандеровцев из Турции, дав добро на вступление Швеции в НАТО и даже на убийство протурецких бойцов в Итлибе. Ну , так кто кем вертит?
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15 час.
Nik Nik
Зерновой сделке не конец и Россия не вышла из неё. Зерновая сделка просто приостановлена. А судя по тому что Эрдоган больше не козел и сволочь а хороший парень и совсем не гадит а так...шалит немного, то существует большая вероятность что зерновая сделка будет продолжена. Ну а местная проституция в очередной раз переобуется и будет кричать что сделка важна и нужна России и это снова будет очередной победой.
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14 час.
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